Dětem po mozkové obrně začaly platit rehabilitaci v Klimkovicích pojišťovny. Zatím jen dvě

Sanatoria Klimkovice poskytují intenzivní neurorehabilitace už osm let. „Rodiče za ně hradili podle typu programu částky až šedesát tisíc korun za měsíc. Pokud šlo o doplatek k běžné lázeňské péči. V případě, že dítě nedostalo schválenou ani lázeňskou péči, pak rodiče platili víc než sto tisíc korun,“ řekla mluvčí sanatorií Ivana Gračková. „Jsem moc ráda, že nám rehabilitaci zaplatí pojišťovna. Syn pokaždé dělá viditelný pokrok, takže to má smysl. Pobyty pro samoplátce si málokdo z rodičů může dovolit,“ řekla matka jednoho z dětí Linda Hustáková. Dřívější pobyty jí pomáhaly financovat například dary. „Ideální by bylo, kdybychom mohli jezdit co půl roku, protože pokud už si syn nějaké nové pohybové vzorce osvojí, a nepokračuje v intenzivních rehabilitacích, tak je po čase zapomíná,“ řekla Hustáková.

Pojišťovny musí schválit změnu statusu lůžek Od roku 2012 prošlo v Klimkovicích speciálními programy víc než dva tisíce dětí, mnohé opakovaně. Tamní sanatoria dosud měla pro děti jen lázeňská lůžka. Ministerstvo zdravotnictví ale schválilo úhradu z veřejného pojištění pouze na lůžkách odborných léčebných ústavů. Sanatoria proto požádala všechny zdravotní pojišťovny, aby jim pro třicet lůžek tento status schválily. Smlouvu s nimi zatím podepsaly jen zdravotní pojišťovny Škoda a RBP zdravotní pojišťovna. „Tady v lázních jsme popatnácté s tím, že jedna lázeňská kúra stojí odhadem padesát tisíc korun, takže to už vychází na sedm set padesát tisíc korun, což je šílená darda pro rodinný rozpočet,“ řekla Jana Švecová, jejíž dceři terapie pojišťovna neplatí. Terapie zpočátku financovala například sběrem plastových víček, nyní dcera dostává příspěvek od státu a dvakrát terapii zaplatila nadace. „Popravdě mi to přijde trochu diskriminační. Byla by to pro nás strašně velká pomoc, jezdíme dvakrát do roka,“ řekla Švecová.

Fakta Co je dětská mozková obrna? Dětská mozková obrna je stav způsobený nevratným poškozením některých částí mozku, důležitých pro správný pohyb a udržení polohy těla. Z této definice vyplývá, že hlavní příčinu tohoto stavu – nevratné poškození – léčit nelze.

Mezi nějčastější příznaky DMO patří:

• nenormální nebo zpožděný vývoj pohybových dovedností (například přetáčení se, lezení, sezení, stoj, chůze)

• ztuhlost, nebo naopak ochablost svalů

• abnormální držení těla

• poruchy chůze Zdroj: DMO