Pražský hrad má opět otevřeno, zmizely i rámy od vstupů. Ale jen dočasně

Kontroly turistů vstupujících do areálu Pražského hradu začaly v létě 2016. Hradní kancelář za to čelila kritice – areál fakticky přestal být průchozí a u vstupů se v některých obdobích tvořily dlouhé fronty.

Návštěvy Hradu tak nyní budou nejen jednodušší, ale také levnější. Do konce září platí snížené vstupné na věž katedrály a také průvodci mají stát o polovinu méně. Areál bude nyní otevřený od 6 do 22 hodin, turistické objekty jako Zlatá ulička, Starý královský palác nebo katedrála od 10 do 18 hodin. Od 29. května do 1. června budou tyto objekty přístupné zdarma.