Ivančice začaly sklízet první vlastní chřest. Město obnovilo tradici z dob Rakouska-Uherska

Rostliny chřestu, které vyrostly na polích za Ivančicemi, nejsou podle zahradnice Marie Navrátilové z Technických služeb v ideální kondici. Sice se ujaly dobře, ale loni se na nich objevila plíseň. „Letos je extrémní sucho, což jsem trochu podcenila, rostlinám dávají zabrat i myši a hraboši, podepsaly se na nich také jarní mrazíky. První sklizeň byla mrazem úplně spálená,“ řekla. Chřest město pěstuje na pozemku o rozloze zhruba tři čtvrtě hektaru.

Kvůli nepohodě jsou rostliny podle zahradnice letos slabé, do příštího roku by ale měly zesílit, když se o ně bude dobře pečovat. „Také se teď potýkáme s vrtulí chřestovou, což je muška, která klade do rostliny vajíčka. Housenka se pak v horším případě prožere až ke kořenům, což by rostlinu zničilo. Proto teď hrudkujeme, tedy přihrnujeme hlínu, aby se muška k rostlině ani nedostala,“ vysvětlila Marie Navrátilová.