Policie prověřuje údajné týrání dobytka na biofarmě. O zvířata pečujeme správně, tvrdí farmáři

Biofarmu Kozí Hrádek kontrolovali veterináři se Státní veterinární správy (SVS) na základě oznámení jednoho z místních obyvatel, který se kvůli údajnému týrání zvířat obrátil na policii. Kontrola proběhla minulý týden ve výběhu pro dobytek i ve stájích.

Veterináři odhalili několik nedostatků, poukazovali například na to, že se zvířata bořila do nánosů hlíny s výkaly a byla špinavá. Podle chovatelů je ale současný stav výběhu důsledkem oteplení a deště. Jsou si údajně vědomi toho, že to není ideální stav, ale je podle nich lepší, když může dobytek na vzduch.

„Podmínky ve stáji také nebyly vyhovující, neboť tam také nebylo nastláno,“ upozornila ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy v Olomouci Hana Brázdová.