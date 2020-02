Poruba dává stopku překážejícím dodávkám. Zaparkují jenom na vyhrazených parkovištích

Dodržování zákazu bude kontrolovat policie

Zákaz parkování bude platit mimo vyhrazená místa od 1. března, vždy od pěti hodin večer do sedmi hodin ráno. Osobních vozů nad 2,5 tuny se ale zákaz týkat nebude.

Na vytipovaných plochách je už nyní instalováno svislé dopravní značení. Do konce února ještě město umístí dopravní značky na všech příjezdech do městské části. Obvod má také v plánu dodržování zákazu kontrolovat ve spolupráci s policií, kontroly by měly začít hned v březnu.