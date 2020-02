Po Věstonické venuši doprovodili ozbrojenci do Olomouce další archeologický unikát. Hlavu Kelta

Keltská hlava je vysoká zhruba pětadvacet centimetrů a její hodnota se podle odborníků nedá vyčíslit. V muzeu bude ve speciální neprůstřelné bezpečnostní skřínce vystavena do 23. února. Originál je pro svou unikátnost a křehkost materiálu přitom vystavován jen výjimečně.

Na Hanou měl archeologický unikát původně přepravit vrtulník, kvůli silnému větru ale nakonec přijel po silnici. Při přenosu cenného artefaktu museli policisté před muzeem zastavit dopravu.

„Vypadalo to trochu dramaticky. Keltovi se zřejmě nechtělo cestovat a využil všechny své magické síly, tím pádem po několika letech přišel do Čech orkán. Transportovat ho vrtulníkem nešlo. Díky policii se to nakonec podařilo v krátkém čase i po zemi,“ řekl ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Originál plastiky se přepravoval ve speciální transportní bedně, která drží klima a tvar. „Pojistná hodnota je v řádu desítek až stovek milionů korun, je to však jen optické číslo. Co je jednou na světě, nelze nahradit,“ doplnil Lukeš.

Archeologickou výstavu olomoucké muzeum připravovalo dva roky. Novou expozicí záměrně navazuje na předchozí výstavu Věstonické venuše. Instituci se tak podařilo v krátké době představit na jednom místě dva nejvýznamnější archeologické artefakty nalezené na území Česka. Využije tak i předchozích bezpečnostních opatření včetně pancéřové vitríny, ve které byla na sklonku loňského roku vystavena i venuše.