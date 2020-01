Nový most v centru Olomouce se otevře na konci února. Obratem se ale uzavře vedlejší, po kterém jezdí tramvaje

Most v Komenského ulici bude pro veškerou dopravu otevřen 27. února a do 2. března bude v provozu souběžně s mostem na Masarykově třídě. „Smyslem je ponechat řidičům možnost, aby si po roce a půl (…) opět navykli používat klasickou trasu od Dobrovského a Komenského na Pasteurovu ulici,“ řekl náměstek primátora Martin Major (ODS).

Centrum bez tramvají? Na několik měsíců určitě

Od 2. března se však pro veškerou dopravu včetně tramvají uzavírá most na Masarykově třídě. „Celou dobu jeho rekonstrukce by ale měl zůstat zachován průchod pro chodce, zhotovitel nás pouze upozornil, že v průběhu stavby může nastat situace, kdy by musel být most na pár dní uzavřen zcela,“ doplnil primátor Mirek Žbánek (ANO).

Rozebírání mostu by mělo začít v průběhu března, nový by pak měl být dokončen v roce 2021. Po dobu prací nebudou do centra jezdit tramvaje, zároveň s mostem by se totiž měla opravovat i ulice 8. května na druhé straně centra. Po dokončení by mohly tramvaje jezdit alespoň přes Náměstí Republiky až k Žižkovu náměstí, kde vznikne takzvaná úvrať.

/*json*/{"map":{"lat":49.596490746726595,"lng":17.269669906110366,"zoom":16,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.59765901692559,"lng":17.267706529111464,"type":"1","description":"Most v Komenského ulici"},{"lat":49.59529463157591,"lng":17.267878190488418,"type":"1","description":"Most na Masarykově třídě"}],"polylines":[{"path":[{"lat":49.592902313266976,"lng":17.276718751401503},{"lat":49.593597766733616,"lng":17.274165288419326},{"lat":49.59507209528801,"lng":17.26877941271742},{"lat":49.595948326049296,"lng":17.26560367724379},{"lat":49.596963621369035,"lng":17.261998788327773},{"lat":49.59693580534053,"lng":17.261011735410293},{"lat":49.59693580534053,"lng":17.260432378263076},{"lat":49.596671552278345,"lng":17.259423867673476},{"lat":49.596490746726595,"lng":17.258415357083877},{"lat":49.59624039947132,"lng":17.25729955813368},{"lat":49.59569797600962,"lng":17.255239621610244},{"lat":49.59551716684842,"lng":17.254488603086074},{"lat":49.59548934999487,"lng":17.254166738004287},{"lat":49.59551716684842,"lng":17.253887788266738},{"lat":49.595572800507874,"lng":17.253651753873427},{"lat":49.595558892098964,"lng":17.253286973447402},{"lat":49.595558892098964,"lng":17.25287927767714},{"lat":49.595558892098964,"lng":17.252450124234755},{"lat":49.595558892098964,"lng":17.252149716825087},{"lat":49.59546153312547,"lng":17.251913682431777},{"lat":49.59536417395765,"lng":17.251677648038466},{"lat":49.59539199088256,"lng":17.251012460202773},{"lat":49.59540589933908,"lng":17.249682084531386},{"lat":49.59544762468484,"lng":17.249016896695693},{"lat":49.59551716684842,"lng":17.248222962827285},{"lat":49.595684067636405,"lng":17.24732174059828}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":"1.0","strokeWeight":"5"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

(Hned po otevření mostu na Komemského ulici se zavře vedlejší most na Masarykově třídě, po které jezdí i tramvaje. Červeně vyznačená trať bude uzavřena.)

Kvůli dopadům na dopravu, zásobování i MHD chystá město 20. února v pět večer setkání s obyvateli, které proběhne v aule pedagogické fakulty na Žižkově náměstí.

Původně se zvažovalo, že most na Masarykově třídě by se boural postupně tak, aby byl zachován průjezd tramvají vždy po jedné polovině mostu. Ukázalo se však, že to nebude technicky možné.