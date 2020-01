Zbytky jídla od Vánoc, ale i mršiny. Ochránci přírody varují před nezákonným vábením zvěře

Největším problémem jsou podle ochránců přírody zbytky masa nebo dokonce mrtvá zvířata. „Nedaleko hranic s Polskem se vyskytuje africký mor prasat a z toho důvodu tahle věc nemá v lese co dělat. Na takových místech se koncentruje černá zvěř a hrozí zde riziko přenosu téhle vysoce nakažlivé nemoci,“ řekl Jiří Beneš z Hnutí DUHA.

„Je to velmi rizikové pro spárkatou zvěř, která když takhle předloženou potravu sežere, překyselí se jí žaludek a následně pak olupuje stromky, které na těchto postkalamitních plochách vyrůstají,“ doplnil Beneš.

Případem nevhodného přikrmování zvěře se zabývá i veterinární správa a to i v případě, že viníka neodhalí. „Musíme zajistit odstranění těchto újedí a to provádí buď majitel pozemku na vlastní náklady, nebo pokud je to na území obce, tak obec,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy v Ostravě Severin Kaděrka.