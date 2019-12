Rozsudek v kauze podobné H-Systemu. Bývalý jednatel brněnské firmy Residence půjde na pět let do vězení

„Šla jsem do banky a tam jsem udělala trochu scénu a pak to bylo přepsané. Já si myslím, že byly špatně napsané smlouvy,“ říká.

Jednatel firmy si nechal posílat zálohy na svůj účet

Další lidé se stálého bydlení nedočkali, přestože někteří zaplatili až devadesát procent kupní ceny. „Celkem jsem zaplatil milion osm set dvanáct tisíc. Vlastně už jsem zaplatil všechno a teď splácíme bance deset tisíc měsíčně hypotéku a nemám z toho nic,“ řekl poškozený klient Jaroslav Kudláček.

Developer totiž před dokončením projektu zkrachoval, aniž by byty zkolaudoval. Tehdejší jednatel firmy Rastislav Růžička navíc podváděl, když si zálohy nechal posílat na soukromý účet a peníze využíval k jiným účelům. Soud ho za to teď pravomocně poslal na pět let do vězení.