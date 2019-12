Jizerskohorské bučiny se chtějí dostat na seznam UNESCO. V Česku by byly první

Jiří Hušek z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) potvrdil, že organizace podala formální přihlášku skrze ministerstvo životního prostředí. Rozhodnutí by podle zástupců AOPK mělo padnout nejpozději do dvou let. „Zatím je to na padesát procent,“ vysvětluje ředitel AOPK František Pelc.

Jizerskohorské bučiny jsou největším bukovým komplexem lesa v republice, rozkládají se na zhruba 27 kilometrech čtverečních severovýchodních svahů Jizerských hor. Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy na strmých svazích s mnoha skalními masivy, věžemi a vyhlídkami. Jde o jednu z nejzachovalejších a přírodně nejcennějších částí v CHKO Jizerské hory. Některé stromy jsou staré přes 200 let.

Podle Huška neusilují o vyhlášení jednoho izolovaného území, ale byli vyzváni, aby se připojili k dalším zemím, ve kterých se zachovaly tyto unikátní bučiny. Na seznamu UNESCO jsou staré bukové lesy a pralesy zatím z 12 evropských zemí od Pyrenejí po Černé moře.