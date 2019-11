Listopadové události si Jiří Krejčí fotil do soukromého archivu. Po 30 letech je uvidí i veřejnost

Demonstrace na brněnském náměstí Svobody začaly o tři dny později než v Praze. Té první, 20. listopadu, se zúčastnilo čtyřicet tisíc lidí.

Jiří Krejčí vzpomíná, jak se při demonstracích chodili ohřívat do tehdejší kavárny Nitra. Přiznává, že částečně to bylo i ze strachu, to když se blízko začaly srocovat sbory Veřejné bezpečnosti.

Fotky, videa i kameru mu zabavili

V prosinci 1989 přišli lidé demonstrovat také k brněnskému Bílému domu. „Tenkrát se tam sešli kvůli tomu, že se měly odvážet svazky. Na jedné fotce je vidět i naložené nákladní auto,“ vzpomíná Krejčí. Demonstranti chtěli Státní bezpečnosti v likvidaci spisů zabránit.

V roce 1989 pracoval Krejčí jako kameraman a fotograf pro Železniční stavitelství Brno, revoluční události natáčel soukromě. „Ukazoval jsem fotky a videa kolegům v práci. Pak mi byl materiál okamžitě zabaven, vzali mi i kameru a foťáky. Ale jako stávkový výbor jsme si pro ně za pár dní přišli zpět,“ říká.

Dokument bude mít premiéru v neděli

Videokazetu s revolučními nahrávkami našel fotograf nedávno. Část jeho práce pak použil Jiří Voráč z Filozofické fakulty do dokumentu Brněnský listopad, který v neděli 17. listopadu promítne brněnské kino Scala.

„Soukromé archivy nám do toho vnáší takový prvek bezděčnosti, spontánnosti, což byla přesně povaha tehdejších událostí,“ míní Voráč.

Studenti, univerzity a divadla připravují v Brně k výročí pádu komunistické totality celou řadu dalších akcí. Lidé budou moci třicet let svobody uctít či oslavit při debatách, koncertech i v lampionovém průvodu.