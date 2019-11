Odborářka opavské společnosti Teva neuspěla. Výpověď je podle odvolacího soudu platná

Izraelské farmaceutické firmě vadilo, že odborářka z firemní e-mailové adresy rozesílala hromadné zprávy všem zaměstnancům a že si z firemního serveru stáhla jejich elektronické adresy. Podle vedení farmaceutické společnosti šlo o zneužití jejích výrobně-pracovních prostředků a jako problematické to viděl i soud.

Soud v Opavě rozhodl jinak

Případ se k ostravskému soudu dostal poté, co na jaře Okresní soud v Opavě rozhodl, že výpověď neplatí. Podle tohoto verdiktu nešlo v jednání odborářky shledat nic, co by odporovalo obecně předpokládané činnosti odborů a bylo důvodem k výpovědi.

Krajský soud však s tímto závěrem nesouhlasí. „Povinnost odborového činitele je informovat. Tuto povinnost žalobkyně splnila řádně, včas, leč poněkud způsobem, který byl v nesouladu s požadavkem zaměstnavatele, protože nelze přehlédnout, že i odborový předák je pořád ještě zaměstnancem,“ připomněla soudkyně.