Do Jaroměře se sice vrátily vlaky, utrpení cestujících ale nekončí. Náhradní autobusy pojedou až do Police

Na trase rychlíků Pardubice–Liberec se dokonce nemění vůbec nic. Cestující z nich musí přestupovat do autobusů již v Hradci Králové, které jezdí až do Dvora Králové nad Labem. Je sice možné dojet autobusem i z Jaroměře do Dvora Králové, tyto spoje ale nečekají na jaroměřském nádraží na příslušné vlaky a ujíždějí jim. Na trase z Hradce do Dvora Králové se náhradní autobusy musí vyhýbat uzavírce na silnici I/33, kde se u Holohlav jezdí kyvadlově jedním pruhem.

Této uzavírce se snáze vyhnou cestující z rychlíkůa spěšných vlaků z Hradce Králové do Trutnova. Tyto autobusy vyjíždějí až z Jaroměře, kde na vlaky čekají. Zatímco však na jednom konci se podařilo náhradní dopravu zkrátit, na druhém konci mají autobusy prodlouženou trasu. Kvůli opravě dalšího úseku tratě se cestující do vlaků nevracejí v České Skalici, nýbrž až ve Starkoči. Nic se nemění na tom, že autobusy z Jaroměře pokračují dále do Náchoda.

Od 31. října bude ještě hůře. Začne ještě jedna výluka, a to mezi Náchodem a Policí nad Metují. Cestující, který by chtěl jet vlakem z Jaroměře do Police, si tudíž do vlaku vůbec nesedne, protože celou trasu absolvuje náhradním autobusem.