Od listopadu jen s jízdenkou. Ve Valašském Meziříčí už nebudou lidé jezdit autobusy zdarma

Začátkem listopadu končí městu smlouva se současným dopravcem, novou veřejnou zakázku ale vypsat nemůže, protože zatím nezná přesný rozsah požadovaných služeb. Podle legislativy má prodloužení smlouvy do konce roku 2020 za následek částečné zpoplatnění MHD.

Základní jízdenka bude stát sedm korun, při pravidelném využívání MHD se vyplatí mít čipovou kartu, která je už v prodeji. Doprava bude nadále zdarma pro děti do šesti let věku, cestující nad šedesát pět let, lidé s průkazy ZTP, ZTP - P, držitele zlaté Jánského plakety a policisty ve stejnokroji.

„Cestující si mohou zakoupit výhodnější čipovou kartu, na které budou mít nahraný tarif síťové jízdenky,“ řekla Dagmar Hermannová z odboru komunálních služeb radnice. Dospělí cestující dají za jízdné s kartou za čtrnáct měsíců jednorázově sedmdesát korun, děti a studenti do patnácti let dvacet korun. Čipová karta stojí sto třicet korun.

K bezplatné dopravě se chce město kvůli špatnému ovzduší vrátit

Od roku 2021 se chce Valašské Meziříčí znovu vrátit k modelu bezplatné městské hromadné dopravy. Před dvěma lety zavedli ve městě dopravu zdarma kvůli špatnému ovzduší, které bylo jedno z nejhorších v kraji.