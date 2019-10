Lipnu schází kapitáni přívozů. Zájemce odrazují náročné podmínky

Problém vznikne, když jeden z kapitánů vypadne. „Musíme shánět brigádníky, abychom mohli činnost provozovat, protože lidem nemůžeme říct, že loď nejede, protože nemáme kapitány,“ vysvětluje Karel Kukačka, který na hornoplánském přívozu slouží už třiadvacet let.

Nejvytíženější převoz na Lipně spojuje Horní Planou s Bližší Lhotou. Pro hladký provoz by potřeboval pět kapitánů, kteří by se ve službách střídali a provozovali vyhlídkové plavby. V současnosti se tu ale střídají kapitáni pouze tři. Dvojice vždy slouží patnáct hodin a jeden z nich má volno.

V současnosti je tento přívoz obzvláště důležitý. Kvůli uzavřené silnici na druhém břehu Lipna představuje nejkratší objízdnou variantu pro místní i turisty, kteří pracují v Rakousku. „My jsme na tom závislí a myslím si, že přívoz je pro nás důležitý,“ líčí Marie Štětinová. Ona i další na služby přívozu, který hladinu překoná více než stokrát denně, spoléhá.

Problém s nedostatkem kapitánů vnímá i starosta Horní Plané Jiří Hůlka (nestr.). „Kapitáni stárnou a mladí nepřicházejí. Nevím, co za deset let budeme dělat,“ obává se. Zájemce o tuto profesi odrazují přísná evropská pravidla pro získání průkazu skupiny C.

„Musí do roku splnit 180 dní na lodi,“ vysvětluje Kukačka. Pokud uchazeč této kvóty nedosáhne, musí potom čekat čtyři roky, než může jít ke zkouškám.