Psaní Posledního deníku Květy Fialové byla pro mě terapie, říká autor knihy Josef Kubáník

Poslední deník Květy Fialové není jen kniha příhod z divadelního zákulisí a natáčení, které herečka dokázala vyprávět velmi elegantně a s noblesou. Je to také svědectví o nelehkém životě a smutném odcházení jedné velké herecké legendy. „Když jsem knížku psal, byla to pro mě terapie. Psal jsem ji rok a tím jsem se také vypořádal s odchodem tak blízkého člověka. Chtěl jsem, aby když si ji bude čtenář číst, aby měl pocit, že je u něj Květa doma na návštěvě,“ řekl Josef Kubáník.

Kdo dal impuls k tomu, že jste začal knihu psát?

Květa Fialová si deníky psala od šestnácti let. Jednoho dne mě vyzvala, abych si je přečetl. Já jsem se tomu bránil, protože to je věc velmi osobní a intimní, ale Květa si to nenechala rozmluvit. Tak jsem nakonec začal listovat a ptal jsem se.

Jednou po představení se Květa zavřela a psala si zápisky, tak jak byla zvyklá, ale dlouho nevycházela. Přišel jsem do šatny a Květa říkala: „Já jsem to těm tvým kolegům kazila, protože jsem si nic nepamatovala.“ Mně trochu zatrnulo, došlo mi, že si začala uvědomovat přicházející nemoc. Podíval jsem se do deníku a zjistil, že je tam spousta věcí přeškrtaných a nečitelných. Řekl jsem si, že by to bylo vůči jejímu životu fér, a začal jsem deník psát za ni.

Když paní Fialová zemřela, přišel jsem za její dcerou Zuzanou, zápisky jsem jí přinesl a ona tenkrát řekla, jestli bych z toho nechtěl napsat knížku, aby lidi věděli, jak máma poslední tři roky prožívala, že to vůbec nebylo snadné pro nás, pro ni i pro lidi, co ji měli rádi. Řekl jsem si, že to bude zajímavá terapie jak pro mě, tak pro ty, kteří se s někým takovým setkávají, s někým takovým žijí. Že toto může být cesta, která lidem ukáže, že na to nejsou sami.

Poslední tři roky jste deník za Květu Fialovou psal a potom, když už byla hodně nemocná, navštěvoval jste ji v alzheimer centru. Jak vnímala to, že je nemocná a některé věci nezvládá?

Já přesně nevím, na kolik si lidé tu nemoc uvědomují, myslím, že jim spousta věcí nedochází. Pan Háša, manžel Květy Fialové, měl Alzheimera a ona, když o nemoci mluvila, říkala, že je to tak prašivá nemoc, když vidíte, jak ten člověk odchází, jak se mění před očima a co se s ním všechno děje. A ani ve snu by mě nenapadlo, že to budeme muset řešit i s ní.

Když už si ty věci neuvědomovala, často si myslela, že večer hraje a my jsme jí to vymlouvali a vysvětlovali. Květa už tenkrát nechodila, já jsem ji vozil na vozíčku. Jednou jsme si tak zase povídali o běžných věcech, ona nás poznávala a o všechno se zajímala. Otočila se na mě a říká: „To jsem teda dopadla, co?“ To Vám potom zatrne a řeknete si, že ona si to aspoň na chvilku uvědomuje.