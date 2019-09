Oprava Výškovických mostů v Ostravě částečně uzavře Rudnou ulici. Největší problémy se očekávají v pondělí

Dopravní komplikace se očekávají hlavně v pondělí, protože o víkendu nebývá provoz na Rudné tak hustý. Situaci navíc komplikuje to, že kvůli rekonstrukci je omezena doprava i v Opavské ulici, což je druhá poměrně dost frekventovaná komunikace, která spojuje západní a východní část Ostravy.

Stavbaři budou v následujících dnech osazovat nosníky silničního a tramvajového mostu. Doprava bude omezena od sobotních 05:00 do pondělních 21:00. „Kvůli bezpečnosti silničního provozu bude Rudná uzavřena vždy pod tou částí mostů, kde se bude pracovat,“ řekla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

„Trochu se obávám pondělního náporu, ale nešlo to udělat jinak. Prosím proto řidiče, aby se první pracovní den v týdnu obrnili trpělivostí, byli ohleduplní a opatrní. A pokud to bude jen trochu možné, aby zvolili jinou trasu,“

Omezení na Rudné se bude měnit

V sobotu by měl být do protisměru převeden jízdní pruh Rudné ve směru na Opavu. V neděli kolem poledne se práce přesunou na druhou část mostů, a do protisměru tak bude převeden jízdní pruh ve směru na Havířov.

Oprava Výškovické ulice a přilehlých mostů patří mezi největší dopravní stavby kraje. „Je to velmi náročná, složitá a také velmi drahá stavba. Náklady na ni přesáhnou 330 milionů korun,“ řekl hejtmanův náměstek pro finance Jaroslav Kania (ANO). Kritický stav mostů však už další odklad stavby nedovoloval.

Nedávno navíc Moravskoslezský kraj informoval o tom, že práce na Výškovických mostech se opozdí zhruba o půl roku. V základech se totiž objevily závažné problémy, kvůli kterým museli dělníci práce na několik týdnů přerušit. Stavba se tak nestihne dokončit v plánovaném termínu v prosinci, navíc v zimním období práce pokračovat nemůžou.