První stavbou architekta Němce byl válečný kryt. Později zachraňoval památky, včetně vily Tugendhat

Zachránit se mu podařilo například domy na Velkém náměstí v Kroměříži, hlavní budovy Moravského zemského muzea v Brně, Měnínskou bránu nebo vilu Tugendhat. Byl jedním z těch, kteří usilovali o to, aby byla vila převedena do majetku Brna, aby se město mohlo postarat o její rekonstrukci. Podařilo se to v období 1981 až 1985, kdy základní opravy zachránily památku před zkázou. V letech 2010 až 2012 následovala rekonstrukce, která vrátila vile původní lesk.

Bunkr měl zruba dva metry na šířku a čtyři na délku a byl vlastně prvním objektem, který budoucí architekt v sedmnácti letech postavil. „To byl zemní kryt, zaskládaný fošnami, dřevem a vším možným. Vydržel by prý dělostřelecký granát. Ale nevydržel by asi leteckou bombu. Právě ta spadla asi dvě stě metrů od našeho domu, který se celý zatřásl,“ popisuje pamětník. Následky po bombardování v obci byly velké, rodina Josefa Němce naštěstí přežila.

Jeho rodinná vila je známá i ve světě

Jedinou novostavbou, kterou navrhl, je jeho vlastní vila v Masarykově čtvrti, která se nedávno dostala až na stránky katalogu významných světových budov. V její potenciál už tehdy věřil i učitel a spolupracovník Josefa Němce profesor Bohuslav Fuchs. Ovšem záměr postavit ji v socialistickém Československu považoval za trochu bláznivý, protože 60. léta přála více panelákům než kreativním architektům.

„Profesor Fuchs to řekl jemně: Jožane, výborně, líbí se mi to, ale postavte to ve Švýcarsku. Ta doba nebyla vhodná kvůli nedostupnosti materiálu a nedostatku řemeslníků na atypickou práci na domě. Já jsem do toho šel a věřil, že to postupně vybuduju,“ vzpomíná architekt.