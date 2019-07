Lepší zabezpečení přejezdu ve Studénce zatím nebude. Semafor nemá potřebné povolení

Alespoň do vybudování podjezdu pod železnicí mohly situaci zlepšit předřazené semafory, na kterých se měla rozsvítit červená ve chvíli, kdy by začala blikat výstražná světla na přejezdu. Řidiči by tak byli nuceni zastavit už 150 metrů před samotným křížením s tratí.

Jenže ani tyto semafory se nakonec na přejezdu neobjeví. Firma, která zařízení vyvíjela, oznámila, že to zakázala dopravní policie. Podle ní může být semafor jedině v křižovatce, nikoli před přejezdem.

S tím ale nesouhlasilo ministerstvo dopravy, které nakonec semaforu dalo zelenou s tím, že půjde o pilotní projekt na zlepšení bezpečnosti na přejezdech. Společnost ale uvedla, že i přesto od policie svolení nedostala.