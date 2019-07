V dozorčí radě opatovické elektrárny sedí politici z měst, kam dodává teplo. Problém v tom nevidí

Zvlášť ožehavá je situace v Hradci Králové. Elektrárny Opatovice totiž podnikají mimo jiné ve stejném oboru jako městská firma Tepelné hospodářství. Primátor Alexandr Hrabálek, jehož předchůdce Zdeněk Fink (KDH) v dozorčí radě ostatně zasedal také, odmítá, že se ocitl ve střetu zájmů. „Neviděl bych to tak. Jsem odhodlaný hájit zájmy města v tomto regionu,“ zdůraznil Hrabálek.

Podle zákona musí politici jako členové dozorčí rady hájit zájmy firmy. Podle zákona o obcích musí zároveň jako starostové, respektive primátoři hájit i zájmy měst. „Elektrárna dodává teplo do Hradce, Pardubic i Chrudimi,“ upozornil redaktor ČT Vlastimil Weiner, který se působením místních politiků v elektrárně z EPH zabývá.

Primátoři Hradce Králové a Pardubic a chrudimský starosta zasedají v dozorčí radě Elektráren Opatovice, byť žádné z měst nevlastní akcie firmy. Společnost patří prostřednictvím EP Energy a EP Infrastructure do Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského.

Pardubický primátor Martin Charvát je přesvědčen, že členství v dozorčí radě firmy, která obchoduje s jeho městem, není střetem zájmů. „Neumím sám o sobě definovat střet zájmů. Naopak můžu zájem za obec lépe hájit. Můžu dohlížet za město Pardubice, jestli nedochází k nadstandardním ziskům ve společnosti,“ tvrdí Charvát. Za problematické by považoval, kdyby měl zasedat v představenstvu společnosti, která ji řídí, nikoli v dozorčí radě, která její činnost kontroluje.

Naopak chrudimský starosta František Pilný si střet zájmů uvědomuje. „Malinko ho cítím, ale hledám zlatou střední cestu, jak to vybalancovat,“ uvedl Pilný. Připustil, že je komplikovaná situace, kdy musí za město usilovat o co nejnižší cenu tepla, které do Chrudimi opatovická elektrárna dodává.

Podle právníka Petra Leyera z protikorupční organizace Transparency International o střet zájmů jednoznačně jde. „Vidím ho hlavně v tom, že ze strany soukromé společnosti probíhají platby na účet politiků,“ zdůraznil. „Na jednu stranu je to transparentní, všichni o tom ví, tím je trochu umenšeno riziko. Ale vůbec by to nemělo probíhat a můžeme mluvit o korupci, i když ne v trestně-právním smyslu. K ovlivňování určitě dochází,“ dodal.

Vyroste nová spalovna?

Na obzoru je ale problematické téma, které budou muset primátoři v rámci svého působení v opatovické elektrárně řešit a které vyvolává v oblasti rozsáhlou kritiku. Elektrárny Opatovice chtějí postavit novou spalovnu odpadu. Některé obce na Hradecku již nyní projekt odmítají.

Mezi nimi ale není primátor Hradce Králové Hrabálek: „Já věřím, že na městě se podaří výhodu spalovny prosadit.“ Stavbu prosazuje i starosta Chrudimi. „Město o tom ještě neví, ale já bych byl pro,“ řekl Pilný.

Elektrárna tvrdí, že do představenstva a později do dozorčí rady zve zástupce měst desítky let, už od privatizace. „Chceme si vzájemně vyměňovat strategické informace, chceme se informovat, jak a kterým směrem budeme investovat,“ doplnil předseda představenstva a výkonný ředitel Elektrárny Opatovice Václav Pašek.

Charvát uvedl, že jako členové dozorčí rady Elektráren Opatovice dostávají politici asi 27 tisíc korun měsíčně. Starosta Pilný ujistil, že z peněz přispívá například na činnost neziskových organizací a sám odměnu nevyužívá.