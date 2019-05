Oprava havířovského nádraží začala. Unikátní bruselský rukopis mají práce zachovat

Do přednádraží bude investovat město

Samotnou železniční stanici chce SŽDC modernizovat až v letech 2021 a 2022. Na probíhající opravu výpravní budovy naváže projekt města Havířova, které upraví přednádražní prostor, práce by měly začít ještě letos.

Podle primátora Josefa Bělici (ANO) vznikne před budovou nový dopravní terminál nebo nové parkoviště za zhruba 150 milionů korun. „Jedná se o výjimečný projekt, který navždy změní vstupní bránu do našeho krásného města. Jsem šťastný, že to, co třicet let nešlo, se podařilo prosadit,“ řekl Bělica.

Nádraží je zachráněno, památkou ale není

Cenné nádraží se mělo původně bourat, o čemž před léty rozhodli havířovští zastupitelé, proti tomu se ale postavila veřejnost i odborníci z České komory architektů. Požadovali, aby budova dostala památkovou ochranu. Ministerstvo kultury ale tomuto požadavku nevyhovělo.