Přežil koncentrační tábor a bojoval společně s partyzány. Letos Alexander Bachnár oslaví sté narozeniny

Učitelem v koncentračním táboře

Koncentračnímu táboru se přesto nakonec nevyhnul. Na Slovensku byly tehdy tři: Sereď, Vyhne a Nováky. Alexander Bachnár skončil v posledním z nich.

Nejdřív rubal uhlí, v táboře bylo ale hodně dětí, vznikla tam proto pětitřídka a tehdy pětadvacetiletý Alexander se stal řídícím učitelem. „V Novákoch to bylo zpočátku zlé. Špatné stravování i ubytování, spalo se na slámě, toalety tam nebyly, bylo to strašné. Ale postupně se to zlepšovalo. Dospělí neměli co jíst, ale o děti bylo postaráno,“ vzpomíná pamětník.

V Novákoch měl sto dvacet žáků, všechny si pamatuje. Byla mezi nimi i tehdy teprve čtyřletá Jolana, nejmladší dívenka z tábora, která dnes žije v New Yorku. S řadou svých žáků se Bachnár dodnes stýká.