Co dělat při nálezu zraněného nebo uhynulého zvířete, poradí nová aplikace

Nahlášení uhynulého či zraněného zvířete je v hlavním městě poměrně složité. Zvířata se totiž dělí podle stupně ochrany do různých skupin a s každou z nich se nakládá jinak. Nejčastěji se lidé v Praze setkávají s divokými prasaty, výjimkou ale nejsou ani srny, zajíci nebo bažanti.

Lidé často kontaktují například městskou policii. Ta eviduje v průměru třináct oznámení o nálezu uhynulého volně žijícího zvířete týdně, uvedla pro ČT vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová. Policie se ale těmito případy dále nezabývá a informace o nich musí předat dál.

„Operátoři z tísňové linky 156 předávají informaci o uhynulém zvířeti na Krizové řízení hl. m. Prahy. Počty se mohou různit, v období, kdy jsou mláďata, je těchto volně žijících uhynulých více,“ uvedla Seifertová. Díky chystané aplikaci by se proces nahlašování mohl podstatně zrychlit a zjednodušit.

Data pomohou i pro odstřel divočáků

Novinka by také měla výrazně přispět k monitorování divoké zvěře na území Prahy. Myslivcům poskytne dostatek telemetrických údajů, na jejichž základě budou schopni efektivněji určit místa, kde se zvěř nejčastěji zdržuje a které trasy využívá při migraci. To by mělo v budoucnu napomoci například k jednodušší regulaci počtu divokých prasat, která jsou v Praze přemnožená.