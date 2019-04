Bili hokejové fanoušky a kradli jim dresy. Šestnácti násilníkům za to hrozí až deset let vězení

Policie obvinila šestnáct fanoušků prvoligového hokejového klubu AZ Havířov, kteří zaútočili na příznivce jiných sportovních klubů. Obvinění jsou ve věku od 17 do 39 let, šest z nich už je ve vazbě. Muži útočili v březnu hned několikrát, fanoušky zbili a okradli o hokejové dresy. Pachatelům hrozí až deset let vězení.