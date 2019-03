Řidiče v Brně čekají další komplikace. Od soboty bude uzavřený most přes Žabovřeskou ulici

⛔ 🚧 Uzavírka mostu v Žabovřeské ulici v Brně už od zítřka omezí tisíce motoristů, kteří budou cestovat z Pisárek po okruhu směrem na Bystrc a taky opačným směrem ke Královopolskému tunelu. V grafice nabízíme přehledně oficiální objízdné trasy pro osobní auta ‼️ pic.twitter.com/Jm7MqPvA73 — Události Brno (@UdalostiBrno) March 29, 2019

Most na mimoúrovňové křižovatce Kníničská v Brně se pro řidiče uzavře o dva dny dříve, než byl ohlášen původní termín. Uzavírka potrvá kvůli opravě až do konce srpna. Od Bystrce nepůjde najet na velký městský okruh ke Královopolským tunelům, v opačném směru nepůjde jet od Pisárek do Bystrce.

Auta do 6,5 tuny sjedou ve směru z Bystrce z Kníničské u komínské vozovny a pojedou po Hlavní, Štursově, Horově a Bráfově, kde se napojí na velký městský okruh směrem ke Královopolským tunelům. V opačném směru auta pojedou po velkém městském okruhu až na kruhový objezd v Hradecké ulici, kde se otočí do opačného směru a budou pokračovat směrem na Bystrc.

Nákladní auta budou muset jet z Bystrce dlouhou objížďkou po Obvodové ulici, po Staré dálnici a přes Kohoutovice na mimoúrovňovou křižovatku Hlinky. V opačném směru budou stejně jako osobní auta jezdit přes kruhový objezd v Hradecké.