Vila Bertramka se stala národní kulturní památkou. Vláda jednala i o klimatickém plánu

„Mozartova obec se snaží ve svých možnostech, Bertramka ale potřebuje tyto peníze více soustředit, takže by to mohla být cesta, jak rychleji a efektivněji vilu opravit,“ dodal.

NKP by se měl stát celý areál i se zahradou a hospodářskými budovami, v jejichž blízkosti dnes mají zřízena obydlí bezdomovci. Pokud by se stav Bertramky zlepšil, mohlo by do ní podle dřívějšího sdělení ministra kultury Národní muzeum zapůjčit některé předměty spojené s Mozartem či někdejšími majiteli vily manželi Duškovými.

Bertramka se v roce 2010 otevřela, od roku 2016 je však zavřená s odkazem na rekonstrukci. Ministr kultury Antonín Staněk zmínil, že by jeho úřad s obcí a s Prahou 5, jež dlouho Bertramku spravovala a v minulosti do ní investovala, chtěl uzavřít memorandum o příští spolupráci.

Městská část památku Mozartově obci vydala v prosinci 2009, spory provázely i samotné předání. Podle Mozartovy obce zmizely z areálu i věci, které patřily do jejího majetku. Praha 5 to ale popřela a tvrdila, že všechny odvezené věci náležely buď bývalému nájemci, nebo Národnímu muzeu.

Podle Komory obnovitelných zdrojů energie (KOZE) ministerstvo v návrhu nezohledňuje potenciál České republiky. Například malé fotovoltaické elektrárny by se na základě strategie rozvíjely mnohem pomaleji, než by bylo možné, upozornila komora. Také větrné elektrárny by podle návrhu přibývaly jen asi dvojnásobným tempem proti dnešku, kdy se podle KOZE dokončují jen připravené projekty z minulosti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) připomněl, že Evropský parlament loni schválil cíl pro rok 2030, podle kterého by měl podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU vzrůst minimálně na 32 procent. „Není jasně řečeno, jak to bude fungovat, nám se to nelíbí. My jsme dnes asi na 14,95 procenta a náš výhled je do roku 2030 asi 20,5 procenta,“ řekl na tiskové konferenci.

Prošla novela o přístupu na kapitálový trh

Vláda dále schválila novelu usnadňující emitentům akcií přístup na kapitálový trh. O schválení materiálu informoval na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

„Například pro časté emitenty se usnadňuje vyhotovení jednotlivých prospektů a zkracuje se doba pro jeho schválení orgánem dohledu, tedy Českou národní bankou. Pro drobné emitenty se upravuje jednodušší forma prospektu, takzvaný unijní prospekt pro růst,“ uvádí důvodová zpráva.

Prospekt cenného papíru je informační dokument pro investory. Obsahuje údaje nezbytné pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a dluhů, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace vydavatele cenného papíru.

Novela do českého právního řádu převádí nařízení EU o prospektu, které nahradilo směrnici o prospektu. Nařízení je přitom prvním schváleným předpisem EU v rámci iniciativy vytváření Unie kapitálových trhů.

Podpora rozvoje umělé inteligence

Vláda také vzala na vědomí analýzu výzkumu potenciálu rozvoje umělé inteligence v Česku a návrh usnesení k přípravě odpovídající národní strategie.

Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že veřejná účelová podpora výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence se mezi lety 2007 a 2017 v České republice zdvojnásobila na 260 milionů korun. Plánované výdaje pro rok 2018 měly přesáhnout 400 milionů korun.