Obchody, kanceláře, kinokabaret. Po dvaceti letech se v centru Brna opět otevře pasáž Jalta

Přestože palác není památkově chráněný, památkáři na obnovu dohlížejí. Přikazuje to smlouva. „Samozřejmě je spousta věcí, do kterých památkáři zasahovali, aby udrželi jednotný ráz té pasáže,“ řekl majitel obchodu v pasáži Tomáš Matějček.

Stav Jalty nebyl tak špatný, jak se předpokládalo

Dobrou zprávou pro investory bylo to, že i když některé starší posudky hodnotily stav Jalty jako velmi špatný, ukázalo se, že situace tak hrozná není. „Nechali jsme si udělat rentgenové snímání veškerých profilů, což nám pomohlo lépe určit, jaké je potřeba statické zajištění nemovitosti. Následně bylo potřeba vyměnit okna, opravit veškeré rozvody, zpevnit podlahy, vyměnit výtahy, udělat novou fasádu,“ vyjmenoval Richard Saliba, co všechno se s Jaltou dělo.

Kuriozitou jsou u paláce Jalta jeho okna. Přestože ze strany do ulice je jejich styl jednotný, kvůli stavebním úpravám v průběhu let je na budově osmnáct různých rozměrů oken. Investor nechal všechna kastlová dřevěná okna vyrobit znovu na míru, i když ani památkáři neměli problém s tím, že by se otvory pro okna upravily tak, aby měly jednotný tvar.

Všechny prostory už jsou pronajaté

Od koupě po otevření po náročné rekonstrukci uplyne jen něco málo přes dva roky. „Podařilo se to takto rychle díky stovkám hodin konzultací s odborníky ještě před odevzdáním podkladů na stavební a jiné úřady, ale i tím, že se nás ještě netýkala novela stavebního zákona, která postup zkomplikovala. Je to dobře vidět ve srovnání s palácem Typos, který jeho majitel koupil o půl roku později a dosud nemá stavební rozhodnutí,“ řekl právní zástupce investorů Zdeněk Joukl.

I když do oficiálního otevření zbývají ještě tři měsíce, všech osm tisíc čtverečních metrů nájemní plochy je pronajato.