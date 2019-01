Soud potrestal dotační podvod při opravách chrudimského hotelu podmíněnými tresty

Podle obžaloby se v roce 2012 dohodli zástupci investora, společnosti HOMA holding, technického zástupce investora, firmy Cettus a zhotovitele, kterým byl Metrostav, na neoprávněném odčerpání nejméně devíti milionů korun ze zakázky financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Oprava hotelu měla stát celkem 74 milionů korun, z toho měla být evropská dotace 43 milionů. Součástí projektu byla nadstavba levého křídla, stavba bowlingového a kongresového sálu či vybudování wellness zóny.

Část dotace, o kterou firma požádala, však nebyla vyplacena a práce se zastavily. Firma pak odstoupila od smlouvy na poskytnutí dotace a později majitel prodal celou společnost i s hotelem jiné firmě.

„O organizovanou skupinu se nejednalo. Dohoda zločinecké skupiny neexistovala. Snažili se ušetřit, kde se dalo,“ uvedl v pondělí předseda senátu Petr Mráka. Na poznámku jednoho z obžalovaných, že „šlo o komedii“ odpověděl: „Tato kauza mohla působil komicky, ale jen do té doby, než se začalo soudit. Žádná legrace to nebyla,“ dodal Mráka. Sedm obžalovaných dostalo podmíněné tresty od 26 do 30 měsíců s odkladem na dva roky.

Krajský soud se případem zabýval podruhé. Vrchní soud totiž loni původní rozsudek zrušil a vrátil do Hradce k novému projednání a doplnění důkazů.