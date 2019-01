Brněnskou zoo navštívilo nejvíc lidí za posledních dvacet let. Hlavním tahákem byla lvíčata

A že je teď muzeum pod sněhem, nevadí. Naopak, někteří návštěvníci přijíždějí v zimě cíleně. „Je to tady krásné, a když sněží, tak je to jak v pohádce,“ popsala návštěvnice Lenka Švrčková. „Je to takové typické valašské dřevěné městečko, do kterého se vždycky rádi přijdeme podívat ve vánočním klidu a tichu, rozjímat a pobýt,“ přidal se další návštěvník Jan Komínek.

Muzeum se loni snažilo zaměřit na dětské návštěvníky. Připravilo pro ně několik pořadů, výstavu o hračkách a otevřelo nový dětský dvorek v Dřevěném městečku. Návštěvnicky nejúspěšnější byly pořady Velikonoce na Valašsku, Vánoční jarmark a Starodávný jarmark. „Jsem rád, že nehmotné kulturní dědictví můžeme prezentovat stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků a naplňovat tím poslání našeho muzea,“ říká ředitel muzea Jindřich Ondruš.