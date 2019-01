Na dopravní stavby v Moravskoslezském kraji míří miliardy. Region se dočká i modernizované D48

Stavbu teď ale zkomplikoval fakt, že investor stále nemá firmu, která by obchvat postavila. „ŘSD už vybralo zhotovitele stavby druhé etapy obchvatu. Nicméně ten od zakázky odstoupil. Takže ŘSD bude muset vypsat nový tendr,“ dodala Jana Matějíková.

Kdo postaví další etapu obchvatu, by mohlo být známo podle zjištění České televize ve druhé polovině roku.

Komplikace budou i v Ostravě

S dopravními komplikacemi ale musejí počítat i řidiči v Ostravě. A to přímo na hlavním tahu z Poruby do centra. Kraj se totiž v příštích měsících pustí do oprav Svinovských mostů. „Tam teče voda do mostu a hrozí, že by most byl potom zavřený úplně,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (ODS).

Také letos bude pokračovat výstavba mostů v Ostravě-Výškovicích. Práce tady dopravu komplikují už několik měsíců. „Ukázala se kanalizace, která v projektu nebyla. Zhotovitel teď řeší, jestli bude stíhat konec roku, anebo se to překlopí do roku 2020,“ dodal Unucka.

A protože oprav na silnicích kraj plánuje letos opravdu hodně, řidičům chce informace dodávat přímo do mobilních telefonů. Podle Jakuba Unucky proto kraj nyní chystá speciální dopravní aplikaci, která bude zahrnovat nejen ty opravy, které jsou v národním dopravním systému. „Ale budou tam i krajské opravy a aktuální termíny,“ doplnil.

K probíhajícím opravám se přidá i elektrifikace železniční trati mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Valašským Meziříčím. Modernizace by mohla být hotová v roce 2023.