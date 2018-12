Skončila oprava tahu mezi Třincem a Českým Těšínem. Silnice unese větší nápor aut

Třinecká primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) uvedla, že šlo o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí na území města. „Dlouhodobě jsme usilovali o to, aby příjezd do Třince ve směru od Českého Těšína získal estetičtější podobu. Samotná příprava stavby trvala několik let, než se nám společnými silami podařilo dokončit majetkoprávní vypořádání týkající se zejména zdí,“ uvedla primátorka.

Cesta zůstala po dobu oprav průjezdná

Současně s opravou silnice a zdí se v jednu chvíli rovněž stavěly a opravovaly chodníky v Těšínské a Nádražní ulici a v závěru se také dělaly přípravné práce na výstavbu cyklostezky. Primátorka uvedla, že koordinaci staveb bylo třeba pečlivě připravit. Město chtělo, aby rekonstrukce důležité dopravní tepny mezi Třincem a Českým Těšínem začala až po zprovoznění obchvatu Třince a aby silnice zůstala průjezdná po celou dobu stavebních prací.

„Proto jsme se s investorem a zhotovitelem dohodli na částečném omezení provozu. A to i za cenu toho, že práce potrvají o něco déle. Děkujeme řidičům za trpělivost a pochopení, výsledek stojí za to,“ uvedla Palkovská.

Většinu nákladů pokryla evropská dotace, desetinu zaplatil Moravskoslezský kraj. Hejtmanův náměstek pro finance a investice Jaroslav Kania (ANO) uvedl, že předpokládané náklady neměly přesáhnout 70 milionů korun, ale po začátku prací se objevily komplikace. „V tomto případě šlo o nevyhovující podloží v úseku dlouhém 600 metrů. To stávající se muselo odtěžit a nahradit novými štěrkovými vrstvami,“ uvedl Kania.