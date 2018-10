Další rozsudky v letité kauze Edbusy. Městský soud pozměnil tresty

Za vyvádění peněz z firmy Edbusy poslal městský soud v Brně Michala Vavříka do vězení na šest a půl roku a snížil mu tak trest oproti původnímu rozsudku o půl roku. Naopak Luděk Kučera, kterého soud před dvěma lety sprostil obžaloby, dostal tentokrát podmínku a deseti milionový peněžitý trest. Soud rozhodl také o trestu pro Viktora Sedláčka, jehož případ původně vyloučil k samostatnému projednání. Poslal ho do vězení na sedm let.