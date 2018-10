Kauza Propag-Storm znovu u soudu: Zločinecká skupina údajně „vyprané“ miliony předávala v igelitkách

Krajský soud v Ostravě zahájil další dějství v případu údajného praní peněz kolem agentury Propag-Storm. Obžalovaní měli přes řetězec firem uměle navyšovat ceny za sportovní reklamy a tím si snižovat základ daně. Podle státního zástupce jde o 1,7 miliardy korun. V kauze je celkem 23 obžalovaných, kteří měli fungovat jako zločinecká skupina. Hrozí jim tresty od pěti do deseti let, některým až 13 let vězení. Případ souvisí s kauzou ostravského lobbisty Martina Dědice, který ale mezi obžalovanými není.