Majitelka reklamní agentury popsala, jak se „praly“ peníze. Stát měl přijít o stamiliony korun

„Bývalý obchodní ředitel hokejové Sparty byl podle ní hlavou zločinecké skupiny, která během pěti let vyprala přes reklamní agenturu Propag-Storm miliardu a sedm set milionů korun. Obžalovaný Přeček výpověď Kačenové odmítl,“ dodal Jiří Loučka s tím, že Kačenová poukázala rovněž na obžalovaného advokáta Jaroslava Jankrleho, který podle jejích slov řídil část takzvaných bílých koní.

Potvrdila tak to, což už dříve řekla policistům. „Kvůli tomu je už dva roky pod policejní ochranou a spolu s další spolumajitelkou reklamní agentury Propag-Storm Lenkou Obornou žijí na utajeném místě v Česku. Výslech proto proběhl přes videokonferenci,“ uvedl redaktor České televize Jiří Loučka.

Škoda podle Koupila přesahuje 380 milionů korun. Mezi obžalovanými jsou lidé ze všech částí řetězce. Koneční zákazníci podle policie dostávali zpět kolem 80 procent investované částky. Dědic podle dostupných informací investoval do reklamy během několika let více než 40 milionů korun, což bylo 90 procent ze zisku firmy.

Hlavního líčení kauzy se 12. března zúčastnilo 13 z 23 obžalovaných. Tři z nich dovedla eskorta z vazby. Podle mluvčího soudu Jiřího Barče přesahuje spis 37 000 listů a samotná obžaloba má 250 stran. Podle soudce Ondřeje Běčáka nejspíš hlavní líčení neskončí ani do dvanácti měsíců. Hlavní důkazy by chtěl probrat do konce roku.