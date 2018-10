Ostrava koupila dalších 21 vozidel na alternativní pohon. Otevřela zároveň novou plničku na plyn

„Na stavbu této stanice navazuje ještě druhá etapa. Do konce roku bychom měli otevřít plnicí stanoviště, které bude umístěno mimo areál naší autobusové vozovny, a to bude k dispozici i pro další především městské organizace,“ řekl ředitel DPO Daniel Morys. Kapacita plničky umožní zvládnout až 40 takových aut denně.

V pořadí již druhá plnička se nachází v garážích na Hranečníku ve Slezské Ostravě. Její vybudování stálo více než 70 milionů korun. Plnička zvládne ve špičce odbavit nejméně čtyři autobusy za osm minut, celkem může naplnit 80 autobusů denně.

První funguje v garážích v Martinově na opačné straně Ostravy. Náklady na vybudování nové stanice by se na snížených provozních nákladech měly podniku vrátit do šesti let.