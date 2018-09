Lidí přiotrávených syntetickou drogou je již 22. Jednomu z obviněných hrozí až 18 let za mřížemi

Obviněných stále zůstává šest mužů ve věku 17 až 41 let. Většině z nich za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy hrozí pětileté vězení. Šestatřicetiletý obviněný ale může jít do vězení až na 18 let. Nyní se rozhoduje o jeho vzetí do vazby. Důvodem je fakt, že jeho obvinění souvisí s případem bezdomovce, který po požití drogy zemřel.

Policisté už našli více než stovku sáčků s nebezpečnou drogou. Může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za metamfetamin či extázi.