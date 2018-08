V bahně zámeckého rybníka ve Frýdlantu se ukrýval zlatý poklad. Archeologové ho rok tajili

„Každý hledá poklad. My jsme ho sice nehledali, ale našli,“ uvedla kastelánka zámku Jana Pavlíková. Nevybavuje si, že by se na zámku někdy v minulosti mincovní poklad našel.

Mince se podařilo najít vloni při odbahňování rybníka, který byl revitalizován za osm milionů korun. Nález drželi archeologové v tajnosti, aby nevzbudili pozornost hledačů s detektory kovů. Nyní už je rybník opět napuštěný.

Kdo poklad do rybníka před zhruba 370 lety na konci třicetileté války ukryl, se neví. „To už asi nikdy nezjistíme,“ řekla vedoucí archeologického průzkumu Renata Tišerová. Poklad tam zřejmě ukryl někdo, kdo se obával nástrah třicetileté války, nebo některý z nekatolíků při nuceném odchodu z Čech po prohrané válce.

Mince pocházely i ze Španělska či Nizozemí

Ve své době muselo jít podle Tišerové o velký majetek. „Jsou to investiční peníze. Není to něco, s čím by někdo chodil na trh. Za to se kupovaly nemovitosti nebo větší množství dobytka,“ vysvětlila. Původně byl poklad uložen v keramické nádobě, z ní se dochovaly jen fragmenty.

Nalézt se podařilo 36 zlatých dukátů a dvoudukátů a šest stříbrných mincí – půltolary a jeden čtvrtolar. „Typově je to běžné oběživo, které se používalo tenkrát ve Frýdlantu,“ dodala Tišerová. Jakou cenu mají nalezené mince dnes, nechtěla odhadovat.