Nelegální chovatel nejdřív tvrdil, že šelmy prodal. Pak, že je hlídá známému

Chovatel se hájí tím, že šelmy nevlastní. „Dočasně se jim (známým) o to starám a samozřejmě povolení tady musí být. Bohužel to takhle dopadlo a ano, nemělo by se to stát,“ krčí rameny.

O nelegálním chovu šelem neměl informace ani obecní úřad a starosta Jiří Krojidlo (nestr.) tvrdí, že místní se obávají, aby nějakou šelmu nepotkali.

Naproti tomu nejbližší sousedé nelegálně chované šelmy běžně navštěvují. „Manželka je tam chodí krmit, když jede na dovolenou,“ říká soused chovatele.