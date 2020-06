Boskovice diskutovaly o sportovní hale. Hledají vhodnou lokalitu

Vyjádřili také obavy, aby celý plánovaný projekt nedopadl jako zamýšlená stavba ve Slovákově ulici, kde měla původně stát. Tam by se kvůli objevenému špatnému podloží stavba velmi prodražila, a tak se nakonec neuskutečnila. „Překážky ve výstavbě technického rázu jsou v Boskovicích skoro všude, protože tu je téměř kdekoli vysoká hladina spodní vody. To vše se ale dá řešit v projekční fázi," okomentoval případ architekt Jiří Klímek.

Architekt: Úskalím je nekoncepční úvaha

Podle něj je větším úskalím zamýšlené stavby nekoncepční uvažování. „Chceme něco rychle postavit, tak pojďme honem někam postavit halu,“ vysvětlil Klímek. Starostka na setkání upozornila, že studie podloží v Červené zahradě se teprve chystá.

V internetové anketě na stránkách města Boskovice hlasovalo asi 200 lidí, z toho 150 bylo pro první variantu. Ta počítá s tím, že by se pootočilo fotbalové hřiště. Vznikl by tak prostor nejen pro sportovní halu, ale i další plochy.

Podle architekta je nejpřijatelnější druhá varianta. „Z navržených řešení je pro mě nejpřijatelnější, pouze posouvá fotbalový stadion a nechává prostor k celkovému řešení dopravní situace jako pěší přístupnost a parkování," uvedl. Jako nedořešené varianty naopak vnímá třetí a čtvrtou, podle kterých by hala měla stát v okolí bývalého mlýna.

O Červené zahradě se rozhodne v prosinci

Starostka by nyní měla svůj návrh přeložit na zasedání zastupitelstva 8. prosince. To ale bude jen rozhodovat, zda bude hala v Červené zahradě stát, nebo ne, nebude se zabývat konkrétními variantami. Pokud nedojde k dohodě, začnou znovu přípravná jednání i vytipování vhodné lokality. V případě souhlasu zastupitelstva by urbanistická studie mohla vzniknout v příštím roce.