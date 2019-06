Hnutí Duha happeningem kritizovalo návrh územního plánu Olomouce

Olomouc - Mladou dívku s kyticí zlatých klasů, která představovala město Olomouc, zalili dnes symbolicky v centru města do betonu členové a příznivci Hnutí Duha. Protestují tak proti konceptu nového územního plánu, který podle nich povede k nadměrné výstavbě na úkor zeleně. Primátor Martin Novotný (ODS) tento názor odmítá. Nový územní plán by měl platit od roku 2012. K jeho konceptu se veřejnost může do konce července vyjádřit. Hnutí Duha hodlá do pátku shromáždit nejméně 200 podpisů obyvatel města a vznést připomínky, jimiž se bude muset město zabývat.