Pražský dopravní podnik chce dvě stě nových tramvají

Podnik chce prvních dvacet tramvají odebrat v roce 2025 a dalších dvacet o rok později. Další pak bude moci podle potřeby odebírat na základě rámcové smlouvy v následujících letech. Podle dřívějších informací chce na nákup první dvacítky vozů podnik využít evropské dotace. Vozy budou potřeba na obnovu vozového parku i obsluhu nových tratí.

DPP letos zahájil stavbu tramvajové trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina, která by měla být zprovozněna na přelomu října a listopadu příštího roku, a prodlužuje tramvajovou trať z Modřan na Libuš. Letos v dubnu zprovoznil úsek ze sídliště na Barrandově do Holyně, který dále prodlouží do Slivence. V plánu je také řada dalších tratí, například koleje v horní části Václavského náměstí nebo úsek propojující Bolzanovu s Vinohradskou ulicí.

Podnik má podle informací na svém webu 802 tramvají v sedmi různých typech. Nejpočetnější skupinou jsou takzvané sólové vozy typu T3 R.P, kterých je 347. Druhou nejpočetnější skupinou jsou nejnovější tramvaje 15T for City, jichž DPP vlastní 250.

Dopravní podnik má také 730 souprav metra, 1216 autobusů a jeden trolejbus. Na dalších až sedmdesát nízkopodlažních trolejbusů nedávno vypsal tendr za 1,18 miliardy korun. Podnik provozuje také lanovku na Petřín.