Pražský magistrát nadále počítá s centrem pro bezdomovce u hlavního nádraží. Chystá jeho opravu

Denní centra poskytují bezdomovcům oblečení, lékařské ošetření i možnost se umýt. Magistrát pronajímá Naději prostor pod magistrálou od roku 2007. Původně mělo centrum u křižovatky zůstat jen do poloviny roku 2010, město mu však smlouvu opakovaně prodloužilo, naposled loni v květnu na dva roky, což kritizovala radnice Prahy 1.

Podle vedení magistrátu je podobné zařízení u hlavního nádraží potřeba a zůstane tam natrvalo. Proto vznikla studie, která navrhla, jak prostor vylepšit a zatraktivnit jak pro klienty centra, tak pro další veřejnost.

Navržené úpravy jsou rozděleny do tří oblastí, první se týká centra Naděje, druhá přilehlého parkoviště a třetí ulice U Bulhara. Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) řekl, že odhad nákladů na úpravy je 20 milionů korun. „Myslíme si, že celý projekt bude dokončen do dvou let a že začneme ještě v tomto pololetí,“ dodal.

První úpravy by se podle něj měly týkat centra Naděje, které se dočká nového plotu, povrchů a lepšího hygienického zázemí pro klienty. Magistrála by měla fungovat jako strop a plot jako fasáda, takže centrum bude podle návrhu „venkovním interiérem“.