Pražská Koněvova ulice se opět uzavřela v obou směrech. Do listopadu musí řidiči objížďkou

Práce ve frekventované ulici začaly letos znovu po zimní přestávce v březnu v úseku od Rokycanovy k Ostromečské ulici. Obousměrná uzavírka platila loni od konce srpna do konce října a letos znovu od konce dubna do začátku července. V době mezi úplnými uzavírkami bylo možné ulicí projet ve směru do centra. Dokončení prací je naplánováno na 30. listopadu.

Od pondělí musí řidiči jedoucí do centra místo opět objet ulicemi Jana Želivského, Prokopovou a Olšanskou. Autobusy MHD budou jezdit Černínovou, Roháčovou a Rokycanovou. Ve směru z centra je objížďka vedena Prokopovou a Olšanskou a autobusy MHD jezdí ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského, respektive Jana Želivského. Chodníky se pěším neuzavírají, ulicí mohou projít.

Po rekonstrukci přibyde cyklistický pruh

Po rekonstrukci vzniknou v Koněvově ulici dva nové přechody s ostrůvky ve vozovce, a to na křižovatce s Hájkovou ulicí a u nové autobusové zastávky, která vznikne u Lukášovy ulice. V ulici přibude také ochranný pruh pro cyklisty. Celková rekonstrukce navazuje na opravu Husitské mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím z roku 2018.