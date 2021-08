Letiště s úbytkem spojů nevyplácí kompenzace okolním obcím. Radnicím peníze chybí

V Jenči se pozemky prodávají jako jedny z nejlevnějších v okolí Prahy. Zájemci si s nimi ale kupují i letadla nad hlavou. „Co chvíli letadlo a neslyšíte vlastního slova. Kdybychom se bavili a zrovna by vzlétalo letadlo, tak se neuslyšíme,“ popsal jeden z obyvatelů obce.

Ještě předloni proto dostávalo sedmnáct obcí za zvýšený hluk a emise náhradou přes 34 milionů korun, a to třeba na environmentální projekty a kulturní akce. „Hřiště bylo jednou z prvních akcí, která byla podpořena z peněz od letiště v roce 2012. Letos jsme chtěli navázat a vybudovat atletický ovál,“ uvedla starostka Hostivic Klára Čápová.

Obyvatele nejvíc ruší noční linky

Letiště ovšem loni přišlo kvůli epidemii o téměř sedm set milionů korun a osmdesát procent cestujících. Zastavilo proto všechny granty. „Alespoň jsme nabídli nefinanční pomoc, nabízíme letištní techniku, co se týká třeba úklidu zeleně, nabízíme odborníky,“ vyjmenovává ruzyňská mluvčí Klára Divíšková.

Během špičky vzlétne z ranveje letadlo každých 90 sekund, za noc to pak může být až 48 příletů a odletů. Zatímco ale denní provoz zůstává kvůli epidemii koronaviru stále utlumen, ten noční pokračuje v létě téměř naplno. „Jsou to především časy v období nočního klidu mezi desátou večerní a šestou hodinou ranní, kdy většina Čechů létá na dovolenou. To je to, co nás nejvíc obtěžuje,“ uvedla starostka Čápová.

Obce proto chtějí dál jednat o finanční pomoci i útlumu nočních letů. Dohodě je nakloněné i letiště. Klidu v noci by přispěla nová ranvej, i ta je ale pro okolní obce kontroverzní.