Horní částí Václavského náměstí už čtyřicet let nejezdí tramvaje. Za několik roků by mohly být zpět

Položeny už byly slepé koleje mezi historickou a novou budovou Národního muzea, a to při rekonstrukci prostoru. Před prodloužením tramvajových kolejí z pražské Vinohradské třídy na Václavské náměstí se budou ale ještě muset vyměnit desky pod vozovkou u stanice metra A Muzeum. Podle Scheinherra ale k demontáži celého stropu nedojde.

„To, co se tam bude vyměňovat, tak jsou roznášecí desky pod vozovkou, a to jsme očekávali. Nebude to žádný větší zásah do vestibulu metra. Tímto to (výstavba tramvajové trati) není ohroženo,“ podotkl Scheinherr. Takzvané roznášecí desky přenášejí tlak do více bodů. Podle dřívějšího vyjádření zástupců dopravního podniku je poškodila dlouholetá intenzivní doprava na severojižní magistrále.

Radnice čeká na stavební povolení

O tom, že se na horní část Václavského náměstí tramvaje vrátí, rozhodlo vedení města na podzim roku 2019. Nyní je potřeba získat stavební povolení. To by podle Scheinherra mohlo být vydané koncem příštího roku. „Stavbu chceme zahájit v roce 2022 a dokončíme ji v roce 2024,“ uvedl Scheinherr. Akce bude komplikovaná i investičně. Náměstek Petr Hlaváček (za TOP 09) už dříve uvedl, že hlavním investorem bude Technická správa komunikací, ale tramvajovou trať bude stavět dopravní podnik.

Podle Scheinherra znamená nová tramvajová trať velký krok ke stabilizaci pražské tramvajové sítě. „Nová trasa po svém dokončení výrazně ulehčí hlavně tramvajové trati v Ječné ulici, ke které neexistuje v současné době alternativa a kde jediná nehoda může na několik hodin paralyzovat tramvajovou dopravu v polovině Prahy. A taky se tím obnoví přirozené spojení Václavského náměstí s Vinohrady, které v 70. letech utnula magistrála,“ vysvětlil náměstek.

Tratí v horní části náměstí se podle něj navíc podaří také vytvoření promenády pro pěší. „Vrátíme Václavské náměstí lidem, tak jak tomu bylo ve 20. století, než museli lidé ustoupit stanovištím taxikářů, stánkům s klobásami a naháněčům do nočních klubů. Konečně se stane dostupné pro běžné Pražany,“ dodal.