Česko zažije během jednoho týdne jaro i zimu

Oteplení tohoto týdne vyvrcholí v pátek: teploty se odpoledne dostanou na pět až deset stupňů Celsia a jen tam, kde by celý den vydržela mlha, zůstanou v blízkosti tří stupňů.

Už v sobotu budou ovšem maxima v Čechách do čtyř stupňů. To Morava a Slezsko mají ještě jeden teplý den k dobru – v sobotu se zde budou teploty pohybovat mezi pěti a devíti stupni. V neděli už ale budou nejvyšší teploty všude mezi minus jedním a plus třemi, na horách bude samozřejmě chladněji, zhruba o čtyři nebo pět stupňů.