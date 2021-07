Plzeňští archeologové objevili středověkou studnu přímo pod okny své katedry

„V některých případech jde zřejmě o importy, jejich původ ještě ověříme,“ dodala Starková. Historická studna se znovu postupně zaplavuje vodou a výhledově by měla být zachována pro veřejnost.

„Výzkum se odehrává přímo pod okny katedry a nabízí tak studentům výuku archeologických terénních metod přímo v areálu univerzity,“ uvedla Starková. Výkopové práce skončily v předposledním červencovém týdnu, ale nyní se nalezené předměty omývají, třídí a rozřazují. Ze spodní části studny byla vyzvednuta rozsáhlá a unikátně dochovaná kolekce artefaktů z období 16. až 20. století, a to nejrůznější nádobí, broušené sklo a fragmenty skleněných figurek.

Ve specifickém prostředí bez přístupu vzduchu se dochovaly i hojné pozůstatky organických materiálů včetně dvou vrtaných dřevěných trubek svislého čerpacího potrubí, které budou vyzvednuty a instalovány jako exponáty na prohlídkové trase historického podzemí. Veřejnost se tak bude moci seznámit s doklady o čerpání a rozvodu vody v novověku.

„Výzkum, první pod okny naší katedry, odhalil mimořádně bohaté soubory artefaktů, které umožňují detailně a souvisle nahlédnout do domácnosti plzeňských měšťanů od počátku novověku do doby národního obrození a průmyslové revoluce, tedy období, kterým se archeologové obvykle nevěnují, což dobře zapadá do jedné ze specializací naší katedry na archeologii novověku a modernity,“ uvedl vedoucí katedry archeologie Pavel Vařeka. Kolekce nálezů mohou lidé vidět v září na akci Plzeňské dvorky a na podzim v Západočeském muzeu.