SeČTeno z Pardubického kraje: Hlubokému propadu zabraňuje rozložení firem do různých odvětví

Problémy spojené s pandemií se však podnikům ani tak nevyhýbají. Chybí některé vstupní materiály jako polovodičové čipy nebo granulát na výrobu plastů. Komplikované je také postavení firem na zahraničních trzích, zvýšila se například cena a doba dopravy. „Dnes jeden kontejner stojí 11 tisíc dolarů, před rokem a půl to byly 3 tisíce dolarů. Doba dopravy z Asie trvá dnes i pět týdnů, dřív to byl týden,“ přiblížil předseda Krajské hospodářské komory.

Přesto v kraji nedošlo k bankrotu významných firem, čemuž podle Koprivňanského zabránily podpůrné programy. Je však otázkou, jestli krach některých pouze neoddálily. „Až tohle skončí, tak by to mohlo mít vliv na to, že podnikatelé, kteří doufají, že budou pokračovat ve svém podnikání, můžou skončit,“ řekl Koprivňanský.

Firmy se navíc musely vypořádat také se zavedením povinného testování zaměstnanců, jejichž náklady mají hradit zdravotní pojišťovny. Za jeden test poskytnou zaměstnavateli 60 korun, podle Koprivňanského však náklady mohou být vyšší. „Někdo to musí dělat, někdo to musí evidovat, je to přerušení výroby, času, kdy pracovník může pracovat a něco vytvářet,“ vyjmenoval. Vyslovil se tak pro zvýšení úhrady za jeden test alespoň na 80 korun.

Podnikání v dopravě poznamenal úbytek cestujících

Pardubicko je také tranzitním regionem, šíření nákazy postihlo segment dopravy. Pocítila to i firma Zlatovánek, která částečně poskytuje městskou dopravu v kraji. „Omezují se kilometry, cestujících ubývá, tržby průměrně klesly o 30, 40 procent,“ uvedla jednatelka Zlata Andrlová, podle které obvykle největší příjem pramení od dětí cestujících do školy a dospělých dojíždějících za prací. Právě těch ubylo.

K propouštění řidičů však firma nemusela přikročit. I mezi nimi se objevila nákaza, organizaci práce komplikuje také karanténa nebo ošetřovné. „Nepropustila jsem jediného člověka, ba naopak, vzala jsem ještě asi tři lidi na dohody, abychom měli vše pokryté. Abychom neřekli: ,My nemůžeme.' My prostě musíme,“ dodala Andrlová.