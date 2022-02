Soud zpřísnil trest dvojici vyvážející marihuanu do Polska. Dostali dvanáct let vězení

Olomoucký vrchní soud ve středu zpřísnil dvojici Poláků tresty za rozsáhlé obchody s marihuanou, kterou vyváželi z Luhačovic do Polska. Odsoudil je na dvanáct let, zlínský krajský soud je původně odsoudil na deset a deset a půl roku. Soud zároveň potvrdil jejich vyhoštění na osm let. Marihuanu podle rozsudku nakupovali v Česku a do sousední země ji vyváželi ukrytou v rezervě dodávky. Podle soudu takto za hranicemi předali k další distribuci minimálně dvanáct kilogramů marihuany, dalších pět a půl kilo bylo objeveno při domovní prohlídce jejich pronajatého bytu.