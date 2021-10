Podvod s recepty vynesl lékaři a lékárníkovi podmíněné tresty. Rozsudek četl soudce tři dny

Olomoucký krajský soud potrestal praktického lékaře Vladimíra Líčeníka a lékárníka Luďka Konvičku za rozsáhlé podvody s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let. Oběma zároveň uložil na dobu pěti let zákaz činnosti a peněžité tresty ve výši 100 tisíc korun. Žalobce původně žádal nepodmíněné tresty, rozsudek není pravomocný, zvažuje odvolání. Soud kauzu projednával pět let, vyslechl na šest set svědků. Škodu soud nakonec z původních 11,5 milionu korun snížil na 7,5 milionu. Část skutků se totiž nepodařilo prokázat.